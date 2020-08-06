Ил-76 МЧС России отправился в Бейрут транзитом после Саратова

Самолет Ил-76 МЧС РФ отправился в пострадавший после взрыва Бейрут транзитом через Саратов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Борт перевозит специалистов Роспотребнадзора в количестве 15 человек, а также материалы, необходимые для развертывания центра по обнаружению коронавирусной инфекции. Известно, что россияне оснащены защитными средствами и специальными костюмами. Всего не менее 150 людей будут отправлены в Бейрут при помощи пяти перелетов. Два самолета уже совершили приземление в ливанскую столицу вечером 5 июля.

4 июля в морском порту Бейрута детонировали 2750 тонн аммиачной селитры, которые находились там еще с 2015 года. В результате произошедшего взрыва 135 человек погибли, многие пропали без вести, не менее 5000 ранены. В городе объявлено чрезвычайное положение.