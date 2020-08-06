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9:31   6 Августа 2020
Общество

Требования Роспотребнадзора могут увеличить цену на доставку товаров на дом

Требования Роспотребнадзора могут увеличить цену на доставку товаров на дом

Роспотребнадзор рассматривает новые требования, согласно которым одновременная перевозка продуктов питания и бытовой химии может попасть под запрет. Услуги по доставке товаров в России могут подорожать в два раза.

Документ с требованиями разработал Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, передает РИА Новости. В Роспотребнадзоре пояснили, что такие меры необходимы в связи с потенциальным риском загрязнения продуктов питания химическими веществами, которые могут стать причиной аллергической или токсической реакции у человека. Услуги по доставке товаров могут подорожать в среднем до 600 рублей.

В свою очередь в Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что риск прямого контакта продуктов и химикатов исключен, так как все товары упакованы в первичные и вторичные упаковки. Также они уточнили, что во время перевозки, еда и бытовая химия размещаются в разных секциях автомобиля.

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Автор: Юлия Яковлева
#роспотребнадзор #еда #доставка #Бытовая химия

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