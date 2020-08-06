Требования Роспотребнадзора могут увеличить цену на доставку товаров на дом

Роспотребнадзор рассматривает новые требования, согласно которым одновременная перевозка продуктов питания и бытовой химии может попасть под запрет. Услуги по доставке товаров в России могут подорожать в два раза.

Документ с требованиями разработал Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, передает РИА Новости. В Роспотребнадзоре пояснили, что такие меры необходимы в связи с потенциальным риском загрязнения продуктов питания химическими веществами, которые могут стать причиной аллергической или токсической реакции у человека. Услуги по доставке товаров могут подорожать в среднем до 600 рублей.

В свою очередь в Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что риск прямого контакта продуктов и химикатов исключен, так как все товары упакованы в первичные и вторичные упаковки. Также они уточнили, что во время перевозки, еда и бытовая химия размещаются в разных секциях автомобиля.