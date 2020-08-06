Юрист Островский считает адвоката Ефремова "шарлатаном"

Михаил Ефремов находится в руках "шарлатана" Эльмана Пашаева, у которого, вероятно, "психологическое заболевание". Такое заявление сделал почетный адвокат России Александр Островский.

Юрист считает, что Пашаев выстроил защиту на непризнании вины Ефремовым. Это, по словам Островского, "только ухудшает отношение суда к артисту", передает Федеральное агентство новостей.

"Если бы он признал вину, это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии-поселения", — отметил Островский.

Он также напомнил, что Пашаев и сам сидел в тюрьме. Кроме того, он несколько раз был исключен из адвокатских палат. Почетный адвокат России считает печальным факт того, что артист попал в руки "шарлатана".

В начале июня Ефремов, находясь в нетрезвом виде, попал в ДТП. На своем Jeep Grand Cherokee на большой скорости актер врезался в мини-фургон. В результате аварии водитель минивэна скончался от полученных травм. В настоящее время против Ефремова возбуждено уголовное дело. Многие эксперты считают, что актер должен понести заслуженное наказание. Так, телеведущий Владимир Познер отказался жалеть публичного человека и призвал к справедливому суду над ним.