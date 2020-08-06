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9:03   6 Августа 2020
Общество

Цеков: СМИ должны нести жесткое наказание за транслирование фейков

Цеков: СМИ должны нести жесткое наказание за транслирование фейков

Ряд прозападных СМИ, действующих в России, фабрикует "расследования" и материалы, призванные очернить невыгодных Западу персон. Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что такие организации должны быть запрещены в РФ.

СМИ, ведущим русофобскую деятельность, нет места в России, уверен Цеков. За фейковыми материалами обычно стоят либеральные журналисты, известные оппозиционеры или целые организации, а также западные спецслужбы, передает Pravda.ru.

"Подобные СМИ надо выводить на чистую воду — то есть говорить всю правду о тех методах работы, которыми они пользуются", — уверен Цеков.

Если СМИ неоднократно публикуют вбросы, то им должно быть сделано предупреждение. В случае, если эта мера не возымеет действие, изданию вынесут административное наказание, а "за системное распространение лжи оно должно закрываться", считает член Совфеда.

Федеральное агентство новостей недавно разоблачило "Центр Досье", принадлежащий беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Организация тесно сотрудничает с западными спецслужбами, без труда получает персональные данные пользователей Facebook и WhatsApp, а также подделывает полученные документы и файлы, после выдавая их за подлинные.

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Автор: Ирина Большунова
#сми #запрет #цеков

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