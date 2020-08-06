Американские соцсети должны быть наказаны за "слив" личных данных россиян

Американские социальные сети грубо нарушают законы РФ. За это они должны быть заблокированы, а в отношении их — заведены уголовные дела. Такое заявление сделал российский сенатор Франц Клинцевич.

Популярные социальные сети обладают данными миллионов человек. Однако нередко они ведут себя не так демократично, как об этом говорят, передает "Накануне.ru". Администрация Facebook несколько раз признавалась, что продает данные своих пользователей, а WhatsApp вовсе не защищает информацию клиентов.

Кроме того, компании игнорируют требования хранить данные россиян на территории РФ. Этого требует российское законодательство. В противном случае сведения жителей страны подвергаются риску.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что американские социальные сети, которые не готовы выполнять требования законодательства РФ, должны быть заблокированы на территории государства. При отсутствии законодательной базы необходимо проработать соответствующий закон.

"В этой развязанной гибридной войне против России люди теряют всякие тормоза, здравый смысл и порядочность, зная, что им ничего за это не будет, просто заработать. Они даже не думают о репутации!", — отметил Клинцевич.

На данный момент необходимо жестко бороться с преступными действиями, которые совершают американские ресурсы. Клинцевич предлагает налагать серьезные штрафы и, возможно, ужесточать законодательство.

Накануне Федеральное агентство новостей выпустило материал о Facebook и WhatsApp. Корреспондент ФАН доказал, что ресурсы предоставляют доступ к информации своих пользователей. Так, сотрудники "Центра Досье", подконтрольного беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, для получения интересующих их сведений отправили запросы в администрации соцсетей.