Вострецов: "Шугалей 2" станет художественным осмыслением страшных событий

Новая часть фильма "Шугалей" поможет россиянам и иностранным зрителем отдаленно понять, с какими трудностями приходиться сталкиваться российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану в плену ливийских боевиков.

Такую точку зрения высказал депутат Госдумы Сергей Вострецов на своей странице в Facebook. Он отметил, что художественное осмысление судеб главных героев фильма поможет аудитории осознать тяготы, которые выпали на долю соотечественников. По словам депутата, российские власти и дальше продолжат бороться за освобождение своих граждан из плена.

"Вторая часть фильма "Шугалей" расскажет о том, как ученые выживают в тяжелейших условиях плена в чужой стране, а пока готов к просмотру трейлера к кинокартине "Шугалей 2", — написал Вострецов.

Фильм "Шугалей" посвящен судьбе двух российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану. Они больше года назад прибыли в Ливию с рабочим визитом. Отмечается, что у них имелись все разрешающие поездку документы, однако данный факт не помешал местным боевикам поместить россиян в частную тюрьму "Митига".