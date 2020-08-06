Украинские неонационалисты готовятся к "зачистке" Крыма от россиян

Украинские радикальные организации планируют захватить власть на Украине и начать войну с Россией за Крым. Такое заявление сделал российский политолог и журналист Алексей Кочетков.

Запрещенная в России организация "Национальный корпус" и другие радикальные группировки готовятся к возвращению Крымского полуострова и дальнейшей его "зачистки" от всего для них враждебного, уверен Кочетков. По его словам, это невозможно без свержения действующей власти, а украинское государство стремительно слабеет, передает РИА Новости.

"Все, что они говорят, делают, чему учат молодежь, рекрутов — это подготовка к войне с Россией, к нападению, в первую очередь на Донбасс, но и на Крым тоже", — заявил политолог.

Чем сильнее неонационалисты, тем слабее государственная власть, считает Кочетков. По его словам, "рано или поздно корона будет валяться на земле, и ее останется только поднять".