Berlingske: экономику США ждет самый долгий кризис за всю историю

Экономика США на этот раз не сможет быстро восстановиться, как делала это всегда. Датское издание Berlingske объявило, что страна находится в серьезном экономическом кризисе.

Пандемия коронавируса спровоцировала серьезные финансовые проблемы в Соединенных Штатах Америки. ВВП страны по сравнению с прошлым годом упал на 32,9%, передает Lenta.ru.

С 1930-х годов в США зафиксирован самый высокий уровень безработицы, многие подают заявки на пособия. В связи с этим значительно сократились налоговые поступления и экономическая активность населения в то время, как государственные расходы выросли. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл уверен, что дальнейшая судьба экономики страны будет зависеть от ситуации с COVID-19.