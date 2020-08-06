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6:59   6 Августа 2020
Политика

Помпео выступил за запрет деятельности China Telecom на территории США

Помпео выступил за запрет деятельности China Telecom на территории США

Китайскую телекоммуникационную компанию China Telecom необходимо лишить лицензии. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

Американский политик признал China Telecom "ненадежной". По его словам, лицензии необходимо отобрать у всех подобных китайских компаний, которые функционируют в США и из США, передает ТАСС.

"Мы работаем над тем, чтобы ненадежные китайские компании не предоставляли телекоммуникационные услуги [для связи] США с другими странами", — сказал Помпео.

Он также заявил о важности защиты подводных интернет-кабелей "от сбора разведданных со стороны Китая". Федеральная комиссия по связи потребовала от четырех фирм КНР доказательств, что они "не находятся под влиянием и контролем китайского правительства".

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Автор: Борис Нестеров
#сша #помпео #China Telecom

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