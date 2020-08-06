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6:41   6 Августа 2020
Происшествия

Подростки с АК-47 проникли во владения Трампа

Подростки с АК-47 проникли во владения Трампа

Сотрудники правоохранительных органов США взяли под стражу трех подростков, которые в попытке уйти от полицейской погони проникли на территорию резиденции президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Associated Press.

СМИ со ссылкой на заявление правоохранителей Палм-Бич рассказало, что инцидент произошел на минувшей неделе. Полицейские увидели нескольких подростков, которые сидели в припаркованном автомобиле недалеко от Мар-а-Лаго.

Заметив страж правопорядка, юные американцы предприняли попытку скрыться от преследования, однако сделать это на машине им помешало транспортное средство представителей власти. В связи с чем они решили уйти от погони через ограждение Мар-а-Лаго.

Позднее выяснялось, что у подростков при себе имелось оружие — АК-47 — с 14 патронами. Представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник отметил, что злоумышленники выкинули рюкзак с уликами в ходе погони. Сейчас они задержаны и ожидают судебного решения, передает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#полиция #трамп #подростки с оружием

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