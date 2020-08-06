Начинать уроки на Украине предложили с патриотического сжигания шин

Учебный день в украинских школах и детских садах должен начинаться с патриотического сжигания шин. Соответствующее предложение высказал украинец Виталий Бураков в своей петиции.

Петиция появилась на официальном сайте Офиса президента Украины несколько дней назад. Ее автор считает, что совместное сжигание шин положительно скажется на патриотическом воспитании подрастающего поколения. Бураков также добавил, что это может стать символом борьбы за европейские ценности.

Он напомнил, что городской совет Киева ранее уже советовал начинать день в школах с национального гимна. По словам Буракова, сжигание шин станет отличным дополнением к этой процедуре.