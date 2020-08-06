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6:13   6 Августа 2020
Политика

Посольство РФ: в докладе "о российской пропаганде" США "доходит до абсурда"

Посольство РФ: в докладе "о российской пропаганде" США "доходит до абсурда"

Российские дипломаты прокомментировали доклад Госдепартамента США об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды". Посольство РФ в Вашингтоне считает, что США таким образом пытаются заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества.

Представители дипмисии на своей странице в Facebook назвали доклад попыткой дискредитировать российские предложения, которые могут повлиять на безопасность всего мира, передает ТАСС. Кроме того, по мнению дипломатов, документ выступает против альтернативных источников информации.

"Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляют "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб", — напомнили в диппредставительстве РФ.

Российские дипломаты уверены, что в докладе Соединенные Штаты уже "доходят до абсурда". Российским и иностранным СМИ, осмеливающихся критиковать США, нужно помнить, что их ресурсы в американских соцсетях также могут заблокировать без объяснения причин.

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Автор: Ирина Большунова
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