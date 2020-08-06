Twitter заблокировал страницу предвыборной кампании Трампа

Страница предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в Twitter стала временно недоступной из-за ненадлежащего контента. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя социальной сети.

Команда Трампа опубликовала в Twitter ролик с интервью президента, в котором он заявляет, что дети якобы менее подвержены коронавирусу, чем взрослые. Руководство соцсети расценило этот контент как "нарушение правил Twitter о дезинформации о СOVID-19", передает РИА Новости.

Facebook недавно уже удалил тот же пост со страницы Трампа. Администрация соцсети увидела в публикации распространение фейков. Twitter разблокирует страницу кампании президента США, как только запрещенный пост будет удален.

Американские социальные сети нередко становятся в центре скандалов. Несколько раз их уличали в передаче персональных данных пользователей.