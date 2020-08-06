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 Госдеп США обнародовал доклад со своей концепцией "российской пропаганды"

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5:38   6 Августа 2020
Политика

Госдеп США обнародовал доклад со своей концепцией "российской пропаганды"

Госдеп США обнародовал доклад со своей концепцией "российской пропаганды"

Российские СМИ с государственным финансированием попадают под определение "пропагандистских", по мнению США. Соответствующий доклад "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды" обнародовал американский Госдепартамент.

Российская "экосистема дезинформации и пропаганды" состоит из пяти основных опор: финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия, дезинформация с помощью деятельности в киберпространстве и официальные правительственные коммуникации, считает Госдеп. При этом в своем документе представители федерального органа отмечают, что всю ответственность за культивирование этой тактики и платформ несет Кремль, передает РИА Новости.

Целью публикации данного доклада Госдепартамент США назвал вклад в совместные усилия "процветающего сообщества" по борьбе с Россией, которая якобы использует "экосистему дезинформации" в качестве оружия. Для этого Госдеп запросил 138 миллионов долларов из бюджета страны в 2021 году.

Кремль и МИД РФ неоднократно опровергали бездоказательные обвинения в дезинформации, адресованные России. Инициативу Соединенных Штатов прокомментировало российское посольство и отметило, что данный доклад является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #госдеп #доклад

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