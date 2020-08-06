Сотрудники НКО обвинили группу неизвестных лиц в захвате офиса в Москве

Неизвестные заблокировали доступ в офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Захваченное помещение используется сотрудниками для хранения обращений местной ОНК, сообщает один из свидетелей инцидента Алексей Мельников.

Он в беседе с корреспондентом ТАСС уточнил, что также занимает должность ответственного секретаря комиссии. По данным собеседника СМИ, происшествие зафиксировано по адресу Крапивенский переулок, дом 3, стр.1. Согласно последним данным с места событий, несколько неизвестных людей заблокировали доступ для представителей ОНК у ворот здания.

"Сами люди, захватившие здание, утверждают что имеют правоустанавливающие документы на него, однако пока ситуация похожа на попытку рейдерского захвата", — объяснил Мельников.

Он также добавил, что предпринял попытку привлечь к разрешению инцидента правоохранителей. Однако после прибытия к месту происшествия стражи правопорядка заявили, что происходящее носит характер гражданско-правового спора.