Facebook впервые удалил пост Трампа с фейком по поводу коронавируса

Американская компания Facebook удалила одно из видео на аккаунте американского президента Дональда Трампа. Администрация посчитала, что в эфире телеканала Fox News глава Белого дома делает ложное заявление относительно коронавируса.

Трамп объяснял журналисту Fox News, что дети якобы не восприимчивы к коронавирусу, передает РИА Новости. Компания Facebook назвала эти заявления недостоверными и удалила их.

"В этом видео содержатся ложные заявления, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики касательно содержащей вред дезинформации о COVID", — значится в сообщении Facebook.

Такие действия со стороны Facebook обоснованы их недавним заявлением о том, что компания собирается противоборствовать распространению фейковой информации о коронавирусе. Однако нередко в центре скандала находится именно одноименная социальная сеть. Руководство несколько раз уличали в передаче персональных данных пользователей.