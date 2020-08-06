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4:25   6 Августа 2020
Общество

Facebook впервые удалил пост Трампа с фейком по поводу коронавируса

Facebook впервые удалил пост Трампа с фейком по поводу коронавируса

Американская компания Facebook удалила одно из видео на аккаунте американского президента Дональда Трампа. Администрация посчитала, что в эфире телеканала Fox News глава Белого дома делает ложное заявление относительно коронавируса.

Трамп объяснял журналисту Fox News, что дети якобы не восприимчивы к коронавирусу, передает РИА Новости. Компания Facebook назвала эти заявления недостоверными и удалила их.

"В этом видео содержатся ложные заявления, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики касательно содержащей вред дезинформации о COVID", — значится в сообщении Facebook.

Такие действия со стороны Facebook обоснованы их недавним заявлением о том, что компания собирается противоборствовать распространению фейковой информации о коронавирусе. Однако нередко в центре скандала находится именно одноименная социальная сеть. Руководство несколько раз уличали в передаче персональных данных пользователей.

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Автор: Борис Нестеров
#трамп #facebook #коронавирус

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