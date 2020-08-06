Награда за данные о "вмешательстве" в выборы США вызвала смех у Захаровой

Госдеп США пообещал крупное денежное вознаграждение за информацию о "вмешательстве" в американские выборы. Соответствующее предложение входит в программу "Награда за справедливость".

Размер вознаграждения составляет до 10 миллионов долларов. Об этом ранее сообщил государственный секретарь США Майк Помпео. Для получения денег необходимо обнаружить или опознать лиц, которые вмешивались в президентские выборы США под "влиянием иностранных правительств".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление США. По ее словам, она так и видит, как сайт Госдепа "ляжет" от наплыва желающих получить награду.