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4:15   6 Августа 2020
Политика

Награда за данные о "вмешательстве" в выборы США вызвала смех у Захаровой

Награда за данные о "вмешательстве" в выборы США вызвала смех у Захаровой

Госдеп США пообещал крупное денежное вознаграждение за информацию о "вмешательстве" в американские выборы. Соответствующее предложение входит в программу "Награда за справедливость".

Размер вознаграждения составляет до 10 миллионов долларов. Об этом ранее сообщил государственный секретарь США Майк Помпео. Для получения денег необходимо обнаружить или опознать лиц, которые вмешивались в президентские выборы США под "влиянием иностранных правительств".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление США. По ее словам, она так и видит, как сайт Госдепа "ляжет" от наплыва желающих получить награду.

"Каждому?!! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей", — приводит ее слова газета "Известия".

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Автор: Борис Нестеров
#захарова #сша #мид рф #вмешательство в выборы

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