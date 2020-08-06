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3:37   6 Августа 2020
Политика

Неизвестные расстреляли военную базу США в Сирии

Неизвестные расстреляли военную базу США в Сирии

Незаконная военная база Соединенных Штатов, находящаяся в провинции Хасека в Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в городе аш-Шаддади на северо-востоке Сирии, передает РИА Новости. Согласно данным издания Al Watan, в настоящее время не установлено, кто конкретно расстрелял американскую военную базу.

Информация о том, что американские военные базы подвергались нападениям в этом регионе поступала в течение нескольких месяцев. Однако Пентагон отрицает достоверность этих данных.

Также 3 августа на ряд передовых позиций на юго-западе Дамаска была совершена воздушная атака, встреченная сирийскими средствами противовоздушной обороны.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #сирия #обстрел

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