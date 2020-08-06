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3:20   6 Августа 2020
Общество

Альтштейн предрек сокращение случаев смерти среди пациентов с COVID-19

Альтштейн предрек сокращение случаев смерти среди пациентов с COVID-19

Показатель смертности среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России в скором времени уменьшится. Вместе с этим также ожидается новая волна COVID-19, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Свой эпидемиологический прогноз специалист озвучил в интервью "Комсомольской правде". По его словам, повторная вспышка нового типа коронавируса может активироваться в период с октября по ноябрь. Это опровергает доводы некоторых экспертов, что вирус "угомонится" с наступлением летнего сезона.

"Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову", — отметил вирусолог.

Собеседник издания призвал соотечественников готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции. Альтштейн объяснил, что действительность угрозы обуславливается отсутствием соответствующей реакции вируса на сезонные условия, например, на жару.

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Автор: Василий Пименов
#пандемия #коронавирус #мнение эксперта

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