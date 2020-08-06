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3:07   6 Августа 2020
Общество

Собянин озвучил прогноз по отмене масочного режима в Москве

Собянин озвучил прогноз по отмене масочного режима в Москве

Москвичам не стоит забывать о масках в общественных местах. Ношение индивидуальных средств защиты будет обязательным в российской столице еще определенное время. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил москвичам, что власти города пока не собираются отменять масочный режим. Об этом он рассказал в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы", — подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы также раскритиковал горожан, которые пользуются общественным траспортом без маски. Он считает, что им плевать на себя и других людей.

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Автор: Руслан Неглинный
#собянин #маски #масочный режим

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