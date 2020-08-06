Трамп обвинил НБА в неуважении флага и гимна США

Президент США Дональд Трамп назвал "позором" игроков Национальной баскетбольной ассоциации из-за солидарности с акцией Black Lives Matter. Об этом глава государства заявил в интервью с Fox News.

Баскетболисты перед началом матчей НБА опустились на колени во время звучания национального гимна в поддержку движения Black Lives Matter, борющегося с расизмом и всеми видами дискриминации. Трамп осудил поведение спортсменов, назвав его "позором", передает Sports.ru.

"Но когда я вижу, что люди встают на колени, проявляют неуважение к нашему флагу и гимну, я выключаю матч. А рейтинги баскетбола, как вы знаете, очень низкие", — сказал Трамп.

Движение Black Lives Matter образовалось после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Сотрудник правоохранительных органов задушил его коленом во время задержания.