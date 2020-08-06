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2:45   6 Августа 2020
Политика

Трамп обвинил НБА в неуважении флага и гимна США

Трамп обвинил НБА в неуважении флага и гимна США

Президент США Дональд Трамп назвал "позором" игроков Национальной баскетбольной ассоциации из-за солидарности с акцией Black Lives Matter. Об этом глава государства заявил в интервью с Fox News.

Баскетболисты перед началом матчей НБА опустились на колени во время звучания национального гимна в поддержку движения Black Lives Matter, борющегося с расизмом и всеми видами дискриминации. Трамп осудил поведение спортсменов, назвав его "позором", передает Sports.ru.

"Но когда я вижу, что люди встают на колени, проявляют неуважение к нашему флагу и гимну, я выключаю матч. А рейтинги баскетбола, как вы знаете, очень низкие", — сказал Трамп.

Движение Black Lives Matter образовалось после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Сотрудник правоохранительных органов задушил его коленом во время задержания.

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Автор: Борис Нестеров
#трамп #расизм #нба

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