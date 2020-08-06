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2:05   6 Августа 2020
Общество

Капитан Прокошев: причиной взрыва в Бейруте стала жадность местных властей

Капитан Прокошев: причиной взрыва в Бейруте стала жадность местных властей

Трагедию в Бейруте можно было предотвратить, если бы местные власти не хранили в порту конфискованные удобрения. Такое мнение высказал капитан судна Rhosus Борис Прокошев.

Взрыв аммиачной селитры в Бейруте привел к гибели более 100 человек. Трагедия произошла в минувший вторник, 4 августа. Причиной взрыва стали конфискованные удобрения, которые на протяжении шести лет пролежали в порту.

Корабль, перевозивший 2 750 тонн нитрата аммония, предположительно, плыл из Грузии в Мозамбик. Он сделал вынужденную остановку в ливанском порту осенью 2013 года. Владелец судна отказался платить по счетам, бросив корабль и его экипаж. Люди почти год не могли вернуться домой. Капитан Прокошев считает, что именно желание властей Бейрута нажиться на удобрениях привело к трагедии.

Он напомнил, что экипажу удалось покинуть Бейрут только после решения суда. При этом судно с грузом власти города решили оставить себе. Они до последнего хотели получить деньги от капитана корабля, передает Nation News.

"Надо было отпустить нас в любой порт где нет террористической опасности, и мы могли бы нормально выгрузиться и продать по дешевке это удобрение в сельскохозяйственные предприятия", — заявил он.

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Автор: Кристина Мокроусова
#взрыв #ливан #бейрут

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