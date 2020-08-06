Барецкий поделился трейлером "Шугалея 2" с подписчиками

Трейлер второй части фильма "Шугалей" привел в восторг российского шоумена Стаса Барецкого. Соответствующий ролик он разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Барецкий признался, что считает трейлер шедевром и с нетерпением ждет выхода полного фильма. Он призвал подписчиков присоединиться к просмотру киноленты, рассказывающей о похищенных в Ливии россиянах.

Фильм "Шугалей" и его вторая часть основаны на реальной истории социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Россияне больше года назад были похищены боевиками в Ливии. Сейчас они содержатся в частной тюрьме "Митига", которая находится под контролем террористов из группировки RADA.