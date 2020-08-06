Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Барецкий поделился трейлером "Шугалея 2" с подписчиками

Барецкий поделился трейлером "Шугалея 2" с подписчиками

 Милонов призвал россиян отказаться от западных облачных сервисов

Милонов призвал россиян отказаться от западных облачных сервисов
ФАН показал, как «Досье» Ходорковского похищает личные данные для фейков

ФАН показал, как «Досье» Ходорковского похищает личные данные для фейков

 Шентоп назвал серьезной ошибкой сделку между США и РПК

Шентоп назвал серьезной ошибкой сделку между США и РПК
Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

 Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение
Барецкий поделился трейлером "Шугалея 2" с подписчиками

Барецкий поделился трейлером "Шугалея 2" с подписчиками

 Милонов призвал россиян отказаться от западных облачных сервисов

Милонов призвал россиян отказаться от западных облачных сервисов
ФАН показал, как «Досье» Ходорковского похищает личные данные для фейков

ФАН показал, как «Досье» Ходорковского похищает личные данные для фейков

 Шентоп назвал серьезной ошибкой сделку между США и РПК

Шентоп назвал серьезной ошибкой сделку между США и РПК
Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

 Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение
0:59   6 Августа 2020
Общество

Барецкий поделился трейлером "Шугалея 2" с подписчиками

Барецкий поделился трейлером "Шугалея 2" с подписчиками

Трейлер второй части фильма "Шугалей" привел в восторг российского шоумена Стаса Барецкого. Соответствующий ролик он разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Барецкий признался, что считает трейлер шедевром и с нетерпением ждет выхода полного фильма. Он призвал подписчиков присоединиться к просмотру киноленты, рассказывающей о похищенных в Ливии россиянах.

Фильм "Шугалей" и его вторая часть основаны на реальной истории социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Россияне больше года назад были похищены боевиками в Ливии. Сейчас они содержатся в частной тюрьме "Митига", которая находится под контролем террористов из группировки RADA.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#барецкий #Шугалей #суэйфан #шугалей 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...