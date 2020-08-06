Россияне должны отказаться от пользования западными облачными сервисами, чтобы американские спецслужбы не смогли получить доступ к их данным. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что жители России привыкли жить в Сети "неприкрытой жизнью" и использовать аккаунты в иностранных корпорациях. Таких, как Google и Apple. Эти аккаунты стали своеобразными ключами к разным продуктам компаний — почте, контактам, соцсетям и облачным сервисам. За удобство, по мнению Милонова, приходится платить.

Облачное хранение данных, как отметил депутат, позволяет проводить уникальный анализ ситуации в стране. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

"Мониторинг в любой стране можно осуществлять на основании этих фотографий, файлов и получать полную аналитическую справку о тех или иных явлениях", — подчеркнул Милонов.

Депутат в связи с этим призвал россиян перейти на отечественные продукты. Использование социальных сетей крупных западных корпораций он предложил ограничить.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало расследование. В нем рассказано о специфике деятельности "Центра "Досье" Михаила Ходорковского. Этот проект занимается фабрикацией данных и имеет неправомерный доступ к личным данным россиян благодаря сотрудничеству команды беглого олигарха с западными спецслужбами. Таким образом Ходорковский пытается вмешиваться во внутренние дела РФ.