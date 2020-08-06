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0:27   6 Августа 2020
Общество

Милонов призвал россиян отказаться от западных облачных сервисов

Милонов призвал россиян отказаться от западных облачных сервисов

Россияне должны отказаться от пользования западными облачными сервисами, чтобы американские спецслужбы не смогли получить доступ к их данным. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что жители России привыкли жить в Сети "неприкрытой жизнью" и использовать аккаунты в иностранных корпорациях. Таких, как Google и Apple. Эти аккаунты стали своеобразными ключами к разным продуктам компаний — почте, контактам, соцсетям и облачным сервисам. За удобство, по мнению Милонова, приходится платить.

Облачное хранение данных, как отметил депутат, позволяет проводить уникальный анализ ситуации в стране. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

"Мониторинг в любой стране можно осуществлять на основании этих фотографий, файлов и получать полную аналитическую справку о тех или иных явлениях", — подчеркнул Милонов.

Депутат в связи с этим призвал россиян перейти на отечественные продукты. Использование социальных сетей крупных западных корпораций он предложил ограничить.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало расследование. В нем рассказано о специфике деятельности "Центра "Досье" Михаила Ходорковского. Этот проект занимается фабрикацией данных и имеет неправомерный доступ к личным данным россиян благодаря сотрудничеству команды беглого олигарха с западными спецслужбами. Таким образом Ходорковский пытается вмешиваться во внутренние дела РФ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#милонов #западные спецслужбы #облачные сервисы

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