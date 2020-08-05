ФАН показал, как «Досье» Ходорковского похищает личные данные для фейков

Журналист Федерального агентства новостей в феврале 2020 года был внедрен в команду «Центра Досье» беглого олигарха Михаила Ходорковского, который сейчас скрывается в Лондоне. За полгода корреспондент ФАН понял специфику деятельности этого проекта.

Сотрудник ФАН выяснил, что «Центр Досье» работает в контакте с западными спецслужбами, занимается фабрикацией данных и получает неправомерный доступ к личным перепискам, взламывает гаджеты и аккаунты, а также сотрудничает с Facebook и Google на сомнительных условиях. Он также вскрыл иные факты, о которых раньше можно было лишь догадываться.

Во время работы в команде Ходорковского внедренному журналисту удалось попасть на руководящую должность в группу, занимавшуюся темой выборов в Российской Федерации и создающую тематические "расследования". Всю систему заказов, работы и фабрикации данных он узнал от начала до конца.

Нынешней весной работающие против прозападной оппозиции политтехнологи заподозрили, что их аккаунты в соцсетях кто-то тайно просматривает. Следов взлома при этом не было. Злоумышленникам удалось просто войти в их аккаунты и получить доступ к документам, перепискам и фотографиям. Сотрудник ФАН выяснил, как все происходило.

Сотрудникам «Центра Досье», по словам журналиста, не приходилось нанимать команду хакеров. Они просто писали запрос в соответствующую соцсеть, который затем поступал в спецслужбы. Через неделю необходимые файлы оказывались в доступе. Речь идет, к примеру, о данных, хранящихся в Facebook или WhatsApp.

"Все, что хранилось на иностранных ресурсах, все переставало быть тайной, несмотря ни на какие пароли", - подчеркнул журналист.

Журналист ФАН сфотографировал документы, подтверждающие его слова. Речь идет об официальном ответе компании Google на запрос ЦРУ с требованием предоставить информацию с чужих аккаунтов.

Когда «Центр Досье» анонсировал свое "расследование" по выборам в России, к с ФАН обратился один из фигурирующих в нем политтехнологов Алексей Максимов. Он признался, что в апреле 2020 года сотрудники Ходорковского пытались его завербовать

Они, по его словам, сначала попросили о помощи в сборе информации, а уже затем стали присылать фактуру, которой у них просто не могло быть. Члены команды беглого олигарха признались, что украли сведения у других политтехнологов. Собеседник ФАН предоставил скриншоты своей переписки.

Участвуя в расследовании «Досье» агенту ФАН удалось получить не только данные о том, кто предоставляет закрытую информацию, но понять, что дальше с ней происходит. Все начинается с получения файлов и переписки. Затем в дело вступают профессионалы по подготовке фейков. Их работа заключается в создании фальшивых документов и скриншотов для добавления в "расследования" нужной фактуры.

С одним из таких создателей фейков журналист познакомился. Он выяснил, что тот полтора года работает на "Досье" и за это время делал подложные справки и рисовал документы на разных языках. В его работу также входила фабрикация отчетов правоохранительных органов.

Следующий этап в работе «Досье» – отправка имеющейся фактуры в подконтрольные СМИ. Там журналисты уже сами делают из вбросов "сенсации", публикуя материалы в Интернете.

«Получается, что «Досье» не несет никакой ответственности за то, что они пишут в своих докладах. Распространяют за них СМИ, собирают за них спецслужбы. Они только легализуют ее в российском сегменте. Очень хорошая схема», - подчеркнул агент ФАН.

Внедренный корреспондент смог скопировать часть рабочих документов «Досье», которые касаются "расследования" по выборам в России. Подробнее об этом - в материале Федерального агентства новостей.