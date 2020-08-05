Шентоп назвал серьезной ошибкой сделку между США и РПК

Нефтяное соглашение между Соединенными Штатами и курдскими боевиками из "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в Сирии является незаконным. Такое заявление сделал спикер Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп.

Своим мнением спикер ВНСТ поделился во время церемонии, которая была приурочена к 100-летию проведения конгресса в городе Позанты. Информация о заключении сделки между неназванной нефтяной компанией и главарем "Сирийских демократических сил" Мазлумом Кобани Абди появилась 30 июля. Эти данные подтвердил государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, передает ФАН.

Шентоп считает, что соглашение между США и РПК не может быть принято, так как оно противоречит международному праву. По его словам, в Сирийской Арабской Республике есть правительство и государство. Земли этой страны принадлежат сирийскому народу. А террористическая организация пытается продолжить свое существование при поддержке Соединенных Штатов. Шентоп отметил, что РПК не имеет права раздавать подземные богатства Сирии другим государствам.

"Я надеюсь, что эта серьезная ошибка будет исправлена", — заключил он.

На данный момент США пытаются представить "Сирийские демократические силы" как арабо-курдский альянс группировок. Однако отряды боевиков разрознены и возглавляются членами РПК, которая в Турции считается террористической. Курдские бандформирования оккупировали северо-восточные районы Сирии, богатые нефтяными и газовыми месторождениями.