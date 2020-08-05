Украинская модель подверглась интернет-травле после избиения в Турции

Украинская модель Дарья Кирилюк, которую вместе с ее возлюбленным избили охранники в Турции, подверглась травле в социальных сетях. Турецкие пользователи заподозрили, что девушка говорит неправду и потребовали от нее покинуть страну.

Недавно украинка рассказала о том, как охранники пляжа Момо сильно избили ее и тех, кто находился в компании. После инцидента у пострадавших были выявлены многочисленные кровоподтеки, в том числе и на голове, пишет Федеральное агентство новостей.

Происшествие вызвало бурную реакцию среди турецких пользователей соцсетей. Дарью Кирилюк подвергли настоящей травле, заявляя, что она сама виновата в случившемся. Некоторые считают, что модель и вовсе избил ее возлюбленный, а не охранники пляжа.

Часть турецких пользователей считают, что ситуация с Кирилюк — это удар по репутации Турции. Они подчеркивают, что украинке не место на турецких курортах.

Сам владелец пляжа Момо — бизнесмен Бурак Башер — вину турецкой стороны не признает и обещает судиться с моделью.