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21:16   5 Августа 2020
Общество

Украинская модель подверглась интернет-травле после избиения в Турции

Украинская модель подверглась интернет-травле после избиения в Турции

Украинская модель Дарья Кирилюк, которую вместе с ее возлюбленным избили охранники в Турции, подверглась травле в социальных сетях. Турецкие пользователи заподозрили, что девушка говорит неправду и потребовали от нее покинуть страну.

Недавно украинка рассказала о том, как охранники пляжа Момо сильно избили ее и тех, кто находился в компании. После инцидента у пострадавших были выявлены многочисленные кровоподтеки, в том числе и на голове, пишет Федеральное агентство новостей.

Происшествие вызвало бурную реакцию среди турецких пользователей соцсетей. Дарью Кирилюк подвергли настоящей травле, заявляя, что она сама виновата в случившемся. Некоторые считают, что модель и вовсе избил ее возлюбленный, а не охранники пляжа.

Часть турецких пользователей считают, что ситуация с Кирилюк — это удар по репутации Турции. Они подчеркивают, что украинке не место на турецких курортах.

Сам владелец пляжа Момо — бизнесмен Бурак Башер — вину турецкой стороны не признает и обещает судиться с моделью.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #турция #курорт #кирилюк

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