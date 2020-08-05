Отказ «Фортуны» достроить «Северный поток — 2» стал тактическим приемом РФ

Арендатор судна «Фортуна», — «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), — заявил, что не будет использовать баржу для достройки газопровода «Северный поток — 2». Оказалось, это новый тактический маневр России, используемый против американских санкций: его уже проверяли на судне «Академик Черский».

Баржа «Академик Черский», которая должна была достроить трубопровод вместе с «Фортуной», шла в Балтийское море, постоянно меняя курс — нельзя было точно сказать, куда плывет судно. Соединенный Штаты это сбивало с толку: американцы не могли выступить с новыми санкциями к российскому трубоукладчику.

«Сейчас с «Фортуной» проделывают аналогичный маневр. Сомнений, что баржу задействуют в строительстве, нет – слишком много сил и времени было потрачено на подготовку условий для ее участия. Смысла получать у Дании разрешение на систему якорного позиционирования иначе просто не было. Однако заяви сейчас арендатор об участии «Фортуны» в проекте, баржа столкнется с теми же проблемами, что и «Черский», — объяснил «Экономике Сегодня» эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов.

Эксперт считает, что судно «Фортуна» приступит к проекту вместе с «Черским», когда проблемы со страховкой решатся сразу для обоих кораблей. Если прокладывать один километр труб каждый день, то с момента начала работы над «Северным потоком — 2» пройдет около 160 дней — это пять или шесть месяцев, предполагает Анпилогов. Правда, расчеты эти весьма условны, предупреждает он.

Ранее «Политика Сегодня» писала, что США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не окончательно сорвать работу над этим проектом. Не допустить сворачивания строительства могут несколько факторов: политическая воли России, Германии и технические ресурсы этих стран для того, чтобы закончить проект. Как сообщал политолог Павел Фельдман, для Вашингтона «Северный поток — 2» означает сближение России с Европой и усиление влияния Москвы в европейских странах.