Живущая в Бейруте россиянка рассказала про взрыв в порту

Находящаяся на территории Ливана россиянка рассказала о ситуации в Бейруте после произошедшего взрыва.

Мощный взрыв прогремел на территории порта в городе Бейруте Ливана. Свыше 100 человек стали жертвами чрезвычайного происшествия. Сообщается, что травмы получили более 4 тысяч человек.

По официальной информации, граждан России среди пострадавших нет. Живущая в Бейруте россиянка по имени Екатерина рассказала о взрыве в порту.

"В этот момент я находилась в районе российского посольства", — сообщила Екатерина.

Девушка отметила, что город сильно разрушен. Большие повреждения располагаются в непосредственной близости к порту. Сложно представить масштабы произошедшего, сообщает телеканал "360".