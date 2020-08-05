Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Цивилев отметил важную роль "Шугалея-2" в освобождении россиян

Депутат Цивилев отметил важную роль "Шугалея-2" в освобождении россиян

 Депутат Оксана Пушкина объяснила, почему закон для женщин и мужчин неравный

Депутат Оксана Пушкина объяснила, почему закон для женщин и мужчин неравный
Больше всего туристов приехали в Абхазию из России

Больше всего туристов приехали в Абхазию из России

 Сенатор Рязанский прокомментировал возможность продления "детских" выплат

Сенатор Рязанский прокомментировал возможность продления "детских" выплат
Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

 Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение
Депутат Цивилев отметил важную роль "Шугалея-2" в освобождении россиян

Депутат Цивилев отметил важную роль "Шугалея-2" в освобождении россиян

 Депутат Оксана Пушкина объяснила, почему закон для женщин и мужчин неравный

Депутат Оксана Пушкина объяснила, почему закон для женщин и мужчин неравный
Больше всего туристов приехали в Абхазию из России

Больше всего туристов приехали в Абхазию из России

 Сенатор Рязанский прокомментировал возможность продления "детских" выплат

Сенатор Рязанский прокомментировал возможность продления "детских" выплат
Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

 Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение
20:40   5 Августа 2020
Происшествия

Живущая в Бейруте россиянка рассказала про взрыв в порту

Живущая в Бейруте россиянка рассказала про взрыв в порту

Находящаяся на территории Ливана россиянка рассказала о ситуации в Бейруте после произошедшего взрыва.

Мощный взрыв прогремел на территории порта в городе Бейруте Ливана. Свыше 100 человек стали жертвами чрезвычайного происшествия. Сообщается, что травмы получили более 4 тысяч человек.

По официальной информации, граждан России среди пострадавших нет. Живущая в Бейруте россиянка по имени Екатерина рассказала о взрыве в порту.

"В этот момент я находилась в районе российского посольства", — сообщила Екатерина.

Девушка отметила, что город сильно разрушен. Большие повреждения располагаются в непосредственной близости к порту. Сложно представить масштабы произошедшего, сообщает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#взрыв #россиянка #порт #бейрут

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...