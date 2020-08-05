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20:34   5 Августа 2020
Общество

Депутат Цивилев отметил важную роль "Шугалея-2" в освобождении россиян

Депутат Цивилев отметил важную роль "Шугалея-2" в освобождении россиян

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев положительно оценил работу над втором фильмом про похищенного социолога Максима Шугалея.

Создатели киноленты про российского социолога Максима Шугалея, которой больше года назад попал в плен Правительства национального согласия (ПНС) вместе с переводчиком Самером Суэйфаном, анонсировали продолжение нашумевшей первой части. Весной этого года вышел первый фильм, в котором повествовалось о том, что случилось. Вторая часть объясняет как Шугалей вместе со своим товарищем и переводчиком Самером Суэйфаном выживает в сложившихся условиях.

"Понимаю, что цель этих фильмов в том, чтобы не забыли проблему наших соотечественников, которые "застряли" в тюрьме в далекой Ливии. Уверен с таким упорством такой конструктивный подход даст свой результат!" — написал Цивилев в социальной сети "ВКонтакте".

Вторая часть обязательна к просмотру россиян, заявил депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко. Он напомнил, что по данным СМИ похищенных россияне подвергаются издевательствам.

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Автор: Кристина Мокроусова
#фильм #цивилев #шугалей-2

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