Сенатор Рязанский прокомментировал возможность продления "детских" выплат

Дополнительное начисление средств семьям с детьми будет оправданным в условиях пандемии коронавируса, считает член Совета Федерации Валерий Рязанский. Пока инициатива не оформлена в формате законодательно.

Возможность продления господдержки семей, воспитывающих ребенка от трех до 16 лет, получила поддержку простых россиян, а также депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации. Многие считают, что еще одна субсидия в 10 тыс. рублей пригодится, так как на экономику все еще влияет коронавирусная инфекция.

Решение выплатить деньги в августе оправданно, но пока не обсуждается каких-либо конкретных инициатив, сообщил сенатор в беседе с iReactor. На данное направление потребуется выделить значительные объемы средств, особенно если мера будет продлена до конца года. В данный момент решения по этому вопросу не оформлены юридически.