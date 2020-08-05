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20:02   5 Августа 2020
Экономика

Сенатор Рязанский прокомментировал возможность продления "детских" выплат

Сенатор Рязанский прокомментировал возможность продления "детских" выплат

Дополнительное начисление средств семьям с детьми будет оправданным в условиях пандемии коронавируса, считает член Совета Федерации Валерий Рязанский. Пока инициатива не оформлена в формате законодательно.

Возможность продления господдержки семей, воспитывающих ребенка от трех до 16 лет, получила поддержку простых россиян, а также депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации. Многие считают, что еще одна субсидия в 10 тыс. рублей пригодится, так как на экономику все еще влияет коронавирусная инфекция.

Решение выплатить деньги в августе оправданно, но пока не обсуждается каких-либо конкретных инициатив, сообщил сенатор в беседе с iReactor. На данное направление потребуется выделить значительные объемы средств, особенно если мера будет продлена до конца года. В данный момент решения по этому вопросу не оформлены юридически.

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Автор: Василий Пименов
#россия #совет федерации #пособия #поддержка семей #коронавирус

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