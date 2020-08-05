Движение «Петербург — город перемен» стало партнером Медиагруппы «Патриот»

Общественная организация «Петербург — город перемен» и Медиагруппа «Патриот» объявили о стратегическом партнерстве.

Движение «Петербург — город перемен» решает актуальные городские проблемы. Его молодые и крайне активные члены, несмотря на возможную критику, стараются делать город лучше. Эта организация никак не связана с политикой и всем, что ее окружает, и направлено на преображение Северной столицы, говорится в совместном заявлении МГ и движения «Петербург — город перемен».

Медиагруппа «Патриот» окажет информационную поддержку этому движению, которое выступает за все конструктивное и патриотическое. Общими усилиями удастся принести Санкт-Петербургу значительно больше пользы, передает Федеральное агентство новостей.