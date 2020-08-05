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19:43   5 Августа 2020
Политика

Агила Салех поддержал план Востока Ливии против COVID-19

Агила Салех поддержал план Востока Ливии против COVID-19

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех обсудил текущую эпидемиологическую ситуацию в государстве с министром здравоохранения Восточного правительства и представителем Высшего комитета по борьбе с COVID-19 Саадом Акубом.

Переговоры прошли во вторник, 4 августа. Главной повесткой разговора была очередная вспышка заболевания и меры, нацеленные против распространения коронавируса. По словам Салеха, образовались новые очаги инфицирования COVID-19. Также президент Палаты представителей Ливии поддержал инициативу Восточного правительства относительно введения комендантского часа и запрета на передвижение между населенными пунктами.

Салех изучил и прочие решения членов правительства, касающиеся противодействия распространению коронавируса. Соответствующую информацию предоставило Федеральное агентство новостей.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #салех #коронавирус

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