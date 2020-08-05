Рост инфляции в России остается нулевым в течение трех недель

Потребительские цены на территории России существенно не изменились в течение последних трех недель, это подтверждает исследование аналитиков Росстата. Инфляция с начала года сохраняется на уровне в 3%.

Общий уровень потребительских цен на российских торговых площадках остается неизменным. В сельскохозяйственном секторе стоимость продуктов снижается — дешевле стали огурцы, помидоры и картофель. На 0,3% снизилась стоимость молочной продукции, в том числе сливочного масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Рост наблюдается на рынке бензина (топливо подорожало на 0,1%), автомобилей иностранного производства и смартфонов. С января текущего года инфляция составляет всего 3%, несмотря на пандемию коронавируса и дестабилизацию мировой экономики.