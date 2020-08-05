Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политический «Авито»: коты-гитлеры, чипсина Дуды и Макрон из Подмосковья

Политический «Авито»: коты-гитлеры, чипсина Дуды и Макрон из Подмосковья

 Сообщение между портами Ливии и Египта приостановили из-за пандемии

Сообщение между портами Ливии и Египта приостановили из-за пандемии
Рост инфляции в России остается нулевым в течение трех недель

Рост инфляции в России остается нулевым в течение трех недель

 Резонансное дело Шугалея поможет обратить внимание на проблемы Коми

Резонансное дело Шугалея поможет обратить внимание на проблемы Коми
Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

 Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение
Политический «Авито»: коты-гитлеры, чипсина Дуды и Макрон из Подмосковья

Политический «Авито»: коты-гитлеры, чипсина Дуды и Макрон из Подмосковья

 Сообщение между портами Ливии и Египта приостановили из-за пандемии

Сообщение между портами Ливии и Египта приостановили из-за пандемии
Рост инфляции в России остается нулевым в течение трех недель

Рост инфляции в России остается нулевым в течение трех недель

 Резонансное дело Шугалея поможет обратить внимание на проблемы Коми

Резонансное дело Шугалея поможет обратить внимание на проблемы Коми
Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

 Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение
19:23   5 Августа 2020
Экономика

Рост инфляции в России остается нулевым в течение трех недель

Рост инфляции в России остается нулевым в течение трех недель

Потребительские цены на территории России существенно не изменились в течение последних трех недель, это подтверждает исследование аналитиков Росстата. Инфляция с начала года сохраняется на уровне в 3%.

Общий уровень потребительских цен на российских торговых площадках остается неизменным. В сельскохозяйственном секторе стоимость продуктов снижается — дешевле стали огурцы, помидоры и картофель. На 0,3% снизилась стоимость молочной продукции, в том числе сливочного масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Рост наблюдается на рынке бензина (топливо подорожало на 0,1%), автомобилей иностранного производства и смартфонов. С января текущего года инфляция составляет всего 3%, несмотря на пандемию коронавируса и дестабилизацию мировой экономики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #инфляция #росстат #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...