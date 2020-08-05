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19:20   5 Августа 2020
Политика

Резонансное дело Шугалея поможет обратить внимание на проблемы Коми

Резонансное дело Шугалея поможет обратить внимание на проблемы Коми

Резонансное дело социолога Максима Шугалея сможет обратить внимание на проблемы Республики Коми и ее жителей. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Список кандидатов от партии "Родина" во главе с Максимом Шугалеем был зарегистрирован на выборах в Госсовет Республики Коми, пишет президент ФЗНЦ в своем Telegram-канале.

Малькевич отметил, что это является очередным шагом на пути к освобождению российского социолога из ливийской тюрьмы и его скорейшему возвращению на родину. Выдвижение Шугалея в Госсовет Коми выводит проблему его спасения в глобальную политическую плоскость.

"Мы стремимся освободить нашего соотечественника, товарища – и показать всему миру, что россияне защищают своих сограждан, попавших в беду за рубежом, всеми возможными способами", - пишет Малькевич.

Также он подчеркнул, что дело Шугалея сможет обратить внимание и на проблемы Республики Коми и ее жителей.

Сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были схвачены боевиками на территории Ливии еще в 2019 году и до сих пор незаконно удерживаются в тюрьме "Митига" без предъявления обвинений.

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Автор: Ирина Большунова
#выборы #коми #госсовет #малькевич #фзнц #Шугалей

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