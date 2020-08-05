Резонансное дело Шугалея поможет обратить внимание на проблемы Коми

Резонансное дело социолога Максима Шугалея сможет обратить внимание на проблемы Республики Коми и ее жителей. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Список кандидатов от партии "Родина" во главе с Максимом Шугалеем был зарегистрирован на выборах в Госсовет Республики Коми, пишет президент ФЗНЦ в своем Telegram-канале.

Малькевич отметил, что это является очередным шагом на пути к освобождению российского социолога из ливийской тюрьмы и его скорейшему возвращению на родину. Выдвижение Шугалея в Госсовет Коми выводит проблему его спасения в глобальную политическую плоскость.

"Мы стремимся освободить нашего соотечественника, товарища – и показать всему миру, что россияне защищают своих сограждан, попавших в беду за рубежом, всеми возможными способами", - пишет Малькевич.

Также он подчеркнул, что дело Шугалея сможет обратить внимание и на проблемы Республики Коми и ее жителей.

Сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были схвачены боевиками на территории Ливии еще в 2019 году и до сих пор незаконно удерживаются в тюрьме "Митига" без предъявления обвинений.