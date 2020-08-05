Больше всего туристов приехали в Абхазию из России

Россияне — самые популярные туристы в Абхазии. Об этом заявила Анна Калягина, президент «Абхазского Союза туризма» и владелец агентства путешествий «Ацетук Трэвел». Они отметила, что сейчас российских туристов в Абхазии больше всего, но кроме них в республике отдыхают белорусы, а раньше приезжали и украинцы.

С 1 августа границы Абхазии открыты для туристов. Россияне, истосковавшиеся во время пандемии по пляжному отдыху, массово отправились покорять Черное море на абхазские курорты.

«Мы готовы встречать туристов, у нас все открыто. В первые дни [после открытия границы] уже большой был наплыв туристов. 1 августа люди уже стояли у границ в очередях: 7,5 тысяч человек у нас прошли. Сейчас уже около 40 тысяч человек прошли границу. После открытия нам «на раскачку» сезона нужна еще неделя – 10 дней», — рассказала Калягина на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам Калягиной, абхазские отели очень ждали открытия границ, но пока еще полного заполнения свободных мест нет, так что у желающих посетить Абхазию еще есть шансы. Бронь в отелях на август составила около 80%, а многие туристы переносили поездки с июня и июля на последний летний месяц.

«Перед открытием границ немного ослабили ограничения, был небольшой всплеск коронавируса, но только среди местных жителей, туристы в порядке. Перед открытием границ приезжал Роспотребнадзор, разработали план открытия границ на фоне COVID-19», — отметила Калягина.

Сейчас дождей в Абхазии нет, стоит «прекрасная погода — жара, теплое море», утверждает спикер. Вода прогрелась до 26 градусов, 36 градусов на улице.

Туристическое направление обеспечивает около трети ВВП Абхазии. Поэтому республиканские власти рассчитывали на туризм, который смог бы поддержать социально-экономическую сферу государства в нелегкое для всего мира время. Однако закрытые на всю весну и два летних месяца границы существенно рушили планы местного правительства.

Своим же гражданам абхазские власти открыли границы еще в конце мая: контрольно-пропускные пункты на грузино-абхазской границе работали для возвращения граждан, которые уезжали в соседнюю Грузию. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявляла СМИ, что всех вернувшихся из Грузии жителей Абхазии будут осматривать медики, чтобы предотвратить распространение инфекции в республике.