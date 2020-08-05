Шабанов назвал защитой от инфляции хранение сбережений в рублевых вкладах

Российские банки снижают процентные ставки по рублевым вкладам, что является частью общемирового тренда. О преимуществах депозита перед другими финансовыми продуктами рассказал экономический эксперт Антон Шабанов.

Большинство российских банков установили размер процентной ставки по рублевому вкладу в 4%, что соразмерно прогнозируемой годовой инфляции на территории РФ. Депозит в такой ситуации не получится использовать в качестве механизма обеспечения пассивного дохода. Однако он будет выгоден тем, кто просто хочет сохранить деньги и нивелировать инфляционные процессы.

Сегодня многие банки по всему миру устанавливают подобные условия, рассказал телеканалу "360" Шабанов. Если клиент хочет повышать размер своих накоплений, то для этого есть другие, более выгодные продукты с комфортным уровнем риска. При этом прибыльность актива будет зависеть напрямую от финансовой грамотности и умения управлять своими сбережениями.