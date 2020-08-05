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18:51   5 Августа 2020
Общество

Сообщение между портами Ливии и Египта приостановили из-за пандемии

Сообщение между портами Ливии и Египта приостановили из-за пандемии

Ливия и Египет временно прекратили морское сообщение по причине коронавируса, распространяющегося на ливийской территории из-за Турции, пишут СМИ.

Ливийские и египетские порты прекратили сообщение между собой на две недели ввиду того, что в Тобруке медики зафиксировали 40 случаев COVID-19, передает ФАН. Известно, что городской администрацией был введен комендантский час в рамках борьбы с заболеванием. Кроме того, специалисты проведут дезинфекцию города.

Распространение инфекции может быть обусловлено потоком боевиков, которых Анкара перебрасывает в Ливию из Сирии. Известно, что Турция входит в список стран с самой неблагополучной ситуацией по COVID-19, однако турецкое руководство продолжает поставлять Правительству национального согласия (ПНС) Ливии наемников, что приводит к завозу на ливийскую территорию коронавируса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #египет #ливия #тобрук #пнс #коронавирус #COVID-19

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