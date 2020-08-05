Россия может приостановить авиасообщение с Турцией из-за угрозы COVID-19

Россия должна учитывать ухудшение эпидемиологической обстановки в Турции и изолировать российских граждан после отдыха на турецких курортах. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Чепа.

Ранее в Турции сообщали, что местные отели на курортах не будут закрываться в случае выявления инфицированных постояльцев. Турецкие гостиницы, потерявшие много денег из-за пандемии, пытаются делать все для заполнения курортов иностранцами. Борьба с коронавирусной инфекцией в этом случае для турецкого правительства отходит на второй план.

В интервью с изданием Экономика сегодня Чепа выразил мнение, что посещать подобные курорты сейчас крайне опасно.

"Если российские туристы поедут на курорты, где эпидемиологическая обстановка не очень хорошая, а люди опрометчиво выходят из режима самоизоляции – снимают маски и пренебрегают другими мерами безопасности, то подобный подход является неправильным, ошибочным и преждевременным", - считает Чепа.

Также эксперт добавил, что российских туристов, которые вернуться после отдыха в Турции в Россию, следует изолировать в обсерваторах для проверки на COVID-19.

В свою очередь доктор медицинских наук Борис Менделевич заявил, что если никаких изменений с эпидемиологической ситуацией в Турции не произойдет, РФ будет вынуждена приостановить авиасообщение с республикой.