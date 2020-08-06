Багдасаров разглядел «след Сороса» в новом телевидении Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон об ограничении вещания в стране зарубежных телеканалов, в том числе российских, сообщила пресс-служба главы государства. Телеканалы на иностранных языках выводятся из основного бесплатного мультиплекса, но будут доступны по кабельному вещанию.

По мнению директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, этот закон — очередной эпизод информационной войны Запада против России.

«В окружении Пашиняна [премьер-министр Армении] много ставленников Сороса (Джордж Сорос – американский финансист, которого подозревают в организации цветных революций — прим. ред.), их задача ограничить влияние информационных структур на население Армении. Ничего нового в этом нет», — сказал он «Политике сегодня».

Армения благосклонна к западным или прозападным НКО, которые работают на территории республики и получают финансирование из-за океана. Ряд высокопоставленных чиновников из окружения Пашиняна считаются ставленниками американского филантропа. К примеру, 27-летнего главу Минюста Рустама Бадасяна в прессе называли человеком Ларисы Минасян — главы армянского отделения Фонда Сороса. Сам финансист ранее публично высказывался в поддержку демократической Армении.

«Мощная поддержка гражданского общества в Армении жизненно важна для демократического настоящего и будущего страны», — написал Сорос в Twitter.

Под ограничения в Армении попадет в основном русскоязычное вещание. В стране без кабеля доступны пять иностранных телеканалов, четыре из которых на русском языке: «Первый канал», «Россия», «Культура», а также американский CNN и «Мир». На последний, впрочем, действие закона не распространяется — он считается телеканалом всего СНГ и вещает по межгосударственным соглашениям.

В Армении нарастает очень большая прослойка антироссийских сил, уверен политолог Багдасаров. Однако поддержка Москвы все же необходима Еревану из-за исторически сложных отношений с Анкарой.

«Армения не может откочевать от России, так как она с Турцией граничит. Им наша страна нужна в противовес Турции. А в плане идеологии Армения будет максимально дистанцироваться от РФ», — объяснил он.

Прозападные силы пытаются убедить население, что Россия не является союзником Армении, говорит эксперт. Их влияние на общество может привести к тому, что Ереван, как и Киев, станет еще одним американским плацдармом.

«В СНГ и странах Прибалтики у России уже нет союзников», — констатировал он.

Премьер-министр Никол Пашинян еще в прошлом году поднимал вопрос о запрете вещания иностранных каналов. По его мнению, зрители не должны получать доступ к информации, которая противоречит национальным интересам.