Женщины чаще мужчин рассылали резюме в июле

В России начинает восстанавливаться рынок труда. Об этом «Политике Сегодня» сообщили в сервисе для поиска работы и подбора персонала Работа.ру.

За последний месяц количество компаний, которые размещают свои вакансии на портале, возросло на треть. Наибольшие показатели у организаций в области культуры и образования, на втором месте — торговля, затем — сфера услуг.

Отрасли рекламы, маркетинга и PR отличились самым высоким числом новых вакансий. Там количество предложений выросло на 84%. Для специалистов в области финансов и страхования вакантных мест стало больше на 67%. В сфере торговли и услуг также наблюдается активное восстановление — требуются продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и продавцы-кассиры.

Интересно, что наиболее популярной для поиска работы стал раздел «красота и здоровье». Там количество новых резюме выросло на 32%. Кроме того, среди соискателей наибольшую активность показали женщины: они отправили больше новых резюме, чем мужчины (17% против 13%). Не забыли и о выпускниках и студентах: в июле их стали приглашать на работу на 31% чаще, чем в июне.

В целом, пользователи стали чаще откликаться на вакансии. Рекордсменами по росту откликов стали водители: в июле они отзывались на предложения в два раза чаще, чем в июне. Не менее популярными предложениями стали вакансии официантов (59%). Подобный спрос на профессию исследователи Работы.ру связывают с открытием кафе и ресторанов.