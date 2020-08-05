Сенатор Цеков указал на опасности отдыха россиян в Турции

Российским гражданам следует выбирать отечественные курорты вместо турецких, поскольку Турция представляет опасность для туристов из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

Ранее министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа указывал на рост заболеваемости COVID-19 на курортах в связи с увеличением потока иностранных туристов, пишет Федеральное агентство новостей.

"Сейчас сложная эпидемиологическая ситуация. Представьте, что человек заболел. Одно дело он на родине заболел, а другое — за границей. Как ему там придется? Я считаю, что выбирать нужно однозначно в пользу российских курортов — Крым и Краснодарский край", —комментирует Цеков.

Сенатор отметил, что российские курорты значительно превосходят турецкие по качеству и погодным условиям. Помимо этого, в Турции ухудшилась и криминогенная обстановка. За последние время в турецких СМИ стали чаще появляться сообщения о нападениях на правоохранителей и случаях домашнего насилия.