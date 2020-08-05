Некомпетентность сборщиков подписей привела к провалу кампаний "Яблока"

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков пытается представить провал кампании по сбору подписей для участия в предстоящих выборах в качестве решения "отстранить" партию. Подобное объяснение вызвало вопросы у журналистов.

Мнение Рыбакова о казусах при сборе подписей было направлено в Центризбирком. Партия "Яблоко" выражает протест, объясняя неудачу при сборе подписей некими провокациями, которые целенаправленно спланировали для отстранения ее кандидатов от грядущих региональных выборов. Избирательные комиссии председатель политической платформы обвинил в намеренном искажении информации.

При этом представители "Яблока" не считают, что нарушения действительно имели место быть, а произошедшее является виной некомпетентных сборщиков подписей, пишет "ПолитЭксперт". Обвинение других партий в нечестной конкуренции вызывает вопросы, так как у "Единой России", ЛДПР и КПРФ нет нужды в подобных методах.

По данным ВЦИОМ, партия Рыбакова существенно уступает остальным по числу сторонников. Особое внимание следует уделить не столько конкурирующим силам, сколько к политике самого "Яблока", набирающего в качестве сборщиков подписей незаинтересованных в результате людей.