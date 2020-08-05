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18:22   5 Августа 2020
Политика

Госдума считает лицемерием высказывания Пентагона о "сдерживании РФ"

Госдума считает лицемерием высказывания Пентагона о "сдерживании РФ"

Заявления Пентагона о развертывании ядерных ракет морского базирования якобы для "сдерживания" РФ лицемерны. Такое мнение выразил член комитета Государственной думы по обороне Владимир Богодухов.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие по инициативе США в прошлом году. Соединенные Штаты начали разработку и введение собственного вооружения якобы для "сдерживания" России. Пентагон объявил о намерении развернуть крылатые ядерные ракеты морского базирования, пишет iReactor.

Американское государство уже давно имеет в распоряжении тактические и артиллерийские снаряды, находящиеся на территории Германии, напомнил Богодухов. По его словам, при сложившейся ситуации заявление Пентагона "лицемерно".

"Это просто лицемерие. У них уже давно есть эти тактические и даже артиллерийские снаряды, которые стоят на территории Германии. Поэтому это просто лицемерие, лишь бы за что-то зацепиться", — поделился Богодухов.

Телеканал "360" сообщал, что в США рассказали о ходе переговоров с РФ по ядерному оружию.

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Автор: Василий Пименов
#сша #госдума #Богодухов

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