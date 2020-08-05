Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

Партия "Родина" зарегистрировала Максима Шугалея на выборах в Госсовет Республики Коми. Сейчас член партии находится в плену в Ливии.

В мае прошлого года Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в Триполи. Они проводили в этой североафриканской стране социологическое исследование. Предварительно было получено разрешение от местных властей на проведение работы. До сих пор россияне содержатся в тюрьме "Митига", контролируемой триполитанской группировкой радикалов.