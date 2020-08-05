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Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан
Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

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17:52   5 Августа 2020
Политика

Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

Партия "Родина" зарегистрировала Максима Шугалея на выборах в Госсовет Республики Коми. Сейчас член партии находится в плену в Ливии.

В мае прошлого года Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в Триполи. Они проводили в этой североафриканской стране социологическое исследование. Предварительно было получено разрешение от местных властей на проведение работы. До сих пор россияне содержатся в тюрьме "Митига", контролируемой триполитанской группировкой радикалов.

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Автор: Борис Нестеров
#партия #коми #Шугалей

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