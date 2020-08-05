В ООН опасаются, что "ядовитое облако" из Бейрута доберется до Турции

Облако аммиака, образовавшееся в результате взрыва в Бейруте, может достигнуть турецких курортов, испортив отдых туристам, считает эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян.

Столица Ливана содрогнулась от мощного взрыва, произошедшего в городском порту. Причиной инцидента стало ненадлежащее хранение практически трех тысяч тонн аммиачной селитры, детонация которой привела к значительным разрушениям и жертвам в Бейруте.

Взрыв и последующий выброс в воздух огромного количества нитрата аммония может стать для Ливана настоящей экологической катастрофой, заявил в комментарии для "ПолитРоссия" заслуженный профессор МГУ и вице-президент РАЕН Валерий Петросян. Он отметил, что попавшее в воду вещество может привести к ее отравлению.

Близлежащие страны также окажутся под угрозой из-за облака аммиака, разносимого ветрами, подчеркнул специалист. В опасности находятся Израиль, Сирия, Кипр, а также Турция, куда после возобновления авиасообщения планируют отправиться многие россияне.