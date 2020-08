Ассоциация туроператоров подтвердила ожидание россиян за рубежом

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что РФ осторожно и поэтапно подходит к вопросу открытия границ, чтобы обезопасить россиян.

Осауленко, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», назвал главной темой сегодняшнего дня безопасность отдыха за границей. Стандартная страховка ситуацию с коронавирусом не включает, но за дополнительную плату ее можно подключить.

Также Осауленко отметил, что сохраняется вопрос безопасности авиакомпаний, поскольку нет денег на обеспечение всех условий.

Например, в Танзанию россияне напрямую попасть не могут, только через другие страны, продолжил Осауленко. Поэтому, если там если там и не безопасно, то можем успокоится, поскольку россияне туда все равно не улетят. Ситуация с открытием границ меняется ежедневно, а в Турции — ежечасно.

В марте отели не только выселяли туристов, не оказывали в медицинской помощи. Туристы из РФ, столкнувшиеся с такой ситуацией, стараются более так не ошибаться, подытожил эксперт.

Every day, WHO and @WFP deliver critical #COVID19 response supplies to those who need them most. You can support this work by donating to the Solidarity Response Fund: https://t.co/xgPkPdvn0r Here is the journey of a mask???????? pic.twitter.com/jYW34hgeEj