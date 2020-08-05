Ассоциация туроператоров подтвердила ожидание россиян за рубежом

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что РФ осторожно и поэтапно подходит к вопросу открытия границ, чтобы обезопасить россиян.

«Все страны, имеющие в валовом внутреннем продукте серьезных доход от туризма, борются за поток туристов из РФ. Российские туристы входят в тройку самых интересных для стран туристов, а с ними немцы и китайцы», — заверил эксперт.

Осауленко, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», назвал главной темой сегодняшнего дня безопасность отдыха за границей. Стандартная страховка ситуацию с коронавирусом не включает, но за дополнительную плату ее можно подключить.

«Сегодня мы учимся не только жить и работать в этих условиях, но и отдыхать. Коронавирус закончится не скоро, нужно адаптироваться. В Турцию наши потоки еще не пошли. Чартеры полетят только с 10 августа», — объяснил эксперт.

Также Осауленко отметил, что сохраняется вопрос безопасности авиакомпаний, поскольку нет денег на обеспечение всех условий.

«Прекрасно понимаем всю меру ответственности. Государственные структуры достаточно серьезно относятся ко всем этим моментам», — добавил он.

Например, в Танзанию россияне напрямую попасть не могут, только через другие страны, продолжил Осауленко. Поэтому, если там если там и не безопасно, то можем успокоится, поскольку россияне туда все равно не улетят. Ситуация с открытием границ меняется ежедневно, а в Турции — ежечасно.

В марте отели не только выселяли туристов, не оказывали в медицинской помощи. Туристы из РФ, столкнувшиеся с такой ситуацией, стараются более так не ошибаться, подытожил эксперт.