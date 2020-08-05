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Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан
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17:43   5 Августа 2020
Общество

Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан

Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан

СМИ обнародовали форму, которую должны заполнять прибывающие на территорию России граждане. Это необходимо для предотвращения распространения коронавируса.

Иностранным и российским гражданам также необходимо предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за три дня до прилета. Россияне должны заполнить специальную анкету, это можно сделать на борту воздушного судна. Форму опубликовало РИА Новости.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что форму необходимо заполнить за три дня до запланированного путешествия на электронной площадке портала "Госуслуги". Такие требования распространяются и на представителей иностранных государств.

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Автор: Илья Романович
#россияне #прибытие #анкета

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