Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Взрыв в Бейруте — не единственная причина резкого скачка цен на нефть

Взрыв в Бейруте — не единственная причина резкого скачка цен на нефть

 Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан

Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан
Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

 В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе

В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе
Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

 Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой

Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой
Взрыв в Бейруте — не единственная причина резкого скачка цен на нефть

Взрыв в Бейруте — не единственная причина резкого скачка цен на нефть

 Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан

Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан
Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

 В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе

В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе
Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

 Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой

Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой
17:31   5 Августа 2020
Общество

Ливан не справляется с ликвидацией последствий взрыва и просит помощи у РФ

Ливан не справляется с ликвидацией последствий взрыва и просит помощи у РФ

Власти Ливана не могут самостоятельно справиться с ликвидацией последствий взрыва, произошедшего в порту Бейрута, и просят президента России Владимира Путина о помощи.

Об этом сообщил руководитель медиацентра Бейрута Салем Захран. Сейчас в городе наблюдается катастрофическая ситуация. Больницы переполнены пострадавшими. Требуется кровь для переливания и электрогенераторы для поддержания постоянной работы медицинских учреждений.

Ливан просит помощи у российского президента, он первым откликнулся на трагедию, рассказал Захран корреспонденту Федерального агентства новостей. Путин выразил соболезнования главе Ливанской Республики Мишелю Ауну. По словам Захрана, точную причину взрыва пока не удалось установить. Предполагается, что трагедия случилась из-за неправильного хранения конфискованной на таможне аммиачной селитры, которая почти шесть лет в количестве 2750 тонн находилась в порту Бейрута.

Сегодня первый борт Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в Бейрут. Он доставит аэромобильный госпиталь, врачей и спасателей. Еще четыре самолета вылетят в Ливан в ближайшие сутки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #ливан #бейрут

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...