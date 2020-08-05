Ливан не справляется с ликвидацией последствий взрыва и просит помощи у РФ

Власти Ливана не могут самостоятельно справиться с ликвидацией последствий взрыва, произошедшего в порту Бейрута, и просят президента России Владимира Путина о помощи.

Об этом сообщил руководитель медиацентра Бейрута Салем Захран. Сейчас в городе наблюдается катастрофическая ситуация. Больницы переполнены пострадавшими. Требуется кровь для переливания и электрогенераторы для поддержания постоянной работы медицинских учреждений.

Ливан просит помощи у российского президента, он первым откликнулся на трагедию, рассказал Захран корреспонденту Федерального агентства новостей. Путин выразил соболезнования главе Ливанской Республики Мишелю Ауну. По словам Захрана, точную причину взрыва пока не удалось установить. Предполагается, что трагедия случилась из-за неправильного хранения конфискованной на таможне аммиачной селитры, которая почти шесть лет в количестве 2750 тонн находилась в порту Бейрута.

Сегодня первый борт Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в Бейрут. Он доставит аэромобильный госпиталь, врачей и спасателей. Еще четыре самолета вылетят в Ливан в ближайшие сутки.