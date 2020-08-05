Взрыв в Бейруте — не единственная причина резкого скачка цен на нефть

С трех часов утра 5 августа 2020 года стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла почти на два доллара. По состоянию на 15:00 по московскому времени стоимость одного барреля черного золота оценивалась в 46,18 доллара. Это самый существенный сырьевой всплеск с марта этого года.

Доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин убежден, что одной из причин столь резкого роста послужила катастрофа в порту Бейрута. Однако называть взрыв аммиачной селитры главным катализатором роста цен на нефть все же нельзя, заявил эксперт.

«Взлет цен, может быть, и связан со взрывом в Ливане, но также и нельзя забывать о том, что мировая экономика понемногу выздоравливает от кризиса, который принесла пандемия коронавируса. Разных факторов много, нельзя говорить, что катастрофа в Бейруте привела к росту цен», — заверил Марголин.

Экономист объяснил, что стоимость нефти вряд ли преодолеет нынешнюю планку и будет варьироваться вокруг отметки в 45–46 долларов за баррель. Марголин допустил, что взлет цен может в будущем положительно повлиять на положение рубля.

«Если такая тенденция действительно сформируется, то на рубль это, конечно, повлияет положительно. Но все же мы сейчас говорим о полутора процентном повышении, правильно? А когда мы говорим об укреплении рубля, мы рассчитываем чуть большие проценты. Быстро это не произойдет. Влияние общей российской экономики здесь будет более ощутимо, чем цены на нефть. Нужно выходить из экономического застоя, повышать конкурентоспособность. Вот тогда укрепление рубля будет куда более заметно», — обратил внимание специалист.

В дальнейшем положение рубля на мировом валютном рынке может укрепиться, но делать прогнозы до конца 2020 года нельзя, считает Марголин. Предположения любого экономиста здесь будут упираться в мнения медиков.

«Не очень понятно, что мы имеем со второй волной коронавируса, о которой говорят сейчас все чаще. Как это вообще будет выглядеть — пока не ясно. Экономики крупных стран все равно взаимосвязаны, поэтому здесь тяжело что-то прогнозировать. Нужно просто продолжать делать то, что и так делается: правительство бизнес поддерживает, появляются новые сегменты рынка с с приходом тотального онлайна и так далее. А некоторые компании чувствуют себя еще лучше, чем до кризиса», — заключил доктор экономических наук.

Помимо нефти Brent также выросла в цене и техасская марка WTI. Она преодолела отметку в 42,09 доллара за баррель.

В порту Бейрута вечером 4 августа прогремел мощнейший взрыв, который услышали даже за 250 километров на Кипре. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что причиной инцидента стало ненадлежащее хранение почти трех тысяч тонн аммиачной селитры, которая в течение шести лет находилась в портовом складе. По данным Красного креста на утро 5 августа, число погибших превысило 100 человек, пострадали более четырех тысяч.